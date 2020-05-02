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Европейское космическое агентство применит разработку киевского школьника

Европейское космическое агентство применит разработку киевского школьника
14:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Семиклассник из Киева Артем Шелестов усовершенствовал скрипт для Европейского космического агентства, теперь им смогут пользоваться ученые со всего мира.

Скриптом, усовершенствованным семиклассником из Киева Артемом Шелестовым для Европейского космического агентства, смогут пользоваться ученые всего мира. Об этом информирует пресс-служба Малой академии наук Украины.

"Модифицированный скрипт позволит со спутников точнее отличить здоровую растительность от больной. За свою работу Артем Шелестов занял первое место среди 341 участника на Всеукраинском конкурсе “Эко-взгляд” Малой академии наук Украины, который проводился в дистанционном формате. Школьник исследовал корреляцию между зелеными насаждениями и качеством атмосферного воздуха города Киева", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнул в связи с этим президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий, “сегодня изменения климата, экологические проблемы - это вопрос №1 в мире".

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Всеукраинский конкурс "Эко-взгляд" впервые состоялся в 2019 году. Его цель - популяризация знаний по экологии, географии, дистанционному зондированию Земли и смежных областей науки, поддержка одаренных детей и учащейся молодежи, привлечение их к научно-исследовательской деятельности.

 В рамках "Эко-взгляда" все участники прошли онлайн-курс на платформе Canvas. Во время обучения учащиеся анализировали спутниковые снимки сервиса EO Browser и получили базовые знания по экологии. Кроме того, сотрудники лаборатории в течение года оказывали консультации всем участникам конкурса.

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Киев, Спутник, Космос, Европейское космическое агенство, Артем Шелестов.
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