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Почти полтора миллиарда за три месяца: в Disney подсчитали убытки от карантина

Почти полтора миллиарда за три месяца: в Disney подсчитали убытки от карантина
05:20 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Disney оценил потери из-за пандемии в 1,4 миллиарда долларов.

Disney, учитывая глобальную структуру своего бизнеса, одним из первых ощутил на себе последствия пандемии. Компании пришлось закрыть свои тематические парки и задержать все крупные киноблокбастеры до лучших времён. На фоне этого бывший гендиректор Disney Боб Айгер даже отложил свой уход, чтобы помочь организации пройти через кризис.

Как сообщила компания в своём финансовом отчёте за первые три месяца 2020 года, всё это привело к потерям в размере 1,4 миллиарда долларов.

Общая выручка Disney выросла на 21%, достигнув 18 миллиардов долларов, однако чистая прибыль при этом рухнула на 91% до 475 миллионов долларов. В прошлом году за этот же период она составила 5,4 миллиарда долларов.

Как отмечают аналитики, сравнивать показатели компании с результатами за этот же период 2019 года сложно, поскольку тогда, ещё до завершения приобретения 21st Century Fox, Disney был куда меньшей компанией.

Чтобы оценить масштаб проблемы, однако, сравнения не нужны — несмотря на рост выручки во всех сегментах, включая киностудию, прибыль с них значительно снизилась. Общие потери из-за пандемии компания оценила в размере 1,4 миллиарда долларов. Один миллиард из них приходится на подразделение, занимающееся тематическими парками и выпуском потребительских товаров, включая мерчендайз и игры.

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Количество подписчиков Disney+ тем временем продолжает расти. По данным Disney, за первые пять месяцев сервис привлёк 54,5 миллиона подписчиков. В начале апреля компания говорила о 50 миллионах.

Несмотря на все трудности, в Disney уверены, что пройдут кризис и выйдут из него более сильной компанией. Исполнительный председатель Боб Айгер также уверен, что Disney поможет и остальному миру.

"Люди находят утешение в наших историях о надежде и оптимизме", - Боб Айгер. 

Уже 11 мая Disney планирует открыть "Диснейленд" в Шанхае, используя такие меры предосторожности, как правила по сохранению дистанции, маски для сотрудников и датчики температуры посетителей. Источники Variety отмечают, что сначала парк будет работать лишь на 20% заполненности.

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Дисней, Коронавирус, Covid-19.
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