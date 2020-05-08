Урезали зарплату: "Укрзализныця" ограничила выплаты членов правления до 47 тыс гривень

Новости Бизнеса:Также снижены на 25% зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата.

Акционерная компания "Укрзализныця" ограничила зарплату членов правления до 47 тысяч гривен на период карантина, а также снизила на 25% зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата.

Об этом сообщил и. о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик на своей странице в Facebook.

"Две новости: "Укрзализныця" выполняет Закон об ограничении оплаты труда членов правления. Решение реализовано. Члены правления будут получать 47 230 грн на период карантина. Более того, зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата "Укрзализныци" в добровольном порядке снижены на 25%", - написал он.

По словам Юрика, компания полностью солидарна и поддерживает позицию парламента и правительства, принимая все меры по оптимизации расходов для стабильной работы отрасли в этот непростой для государства период.

"Ключевая задача сейчас - обеспечить стабильные перевозки, сохранить рабочие места и предоставить работникам социальную защиту и поддержку", - отметил он.

Как сообщалось, в 2019 году вознаграждение членов правления и набсовета "Укрзализныци" увеличилось почти в 2 раза - до 71,4 млн грн и 43,4 млн грн.

Верховная Рада 13 апреля приняла закон о внесении изменений в госбюджет, которым среди прочего ограничила денежное обеспечение работников бюджетных учреждений десятью минимальными зарплатами. С 1 апреля и до конца карантина заработные платы в государственном секторе не могут превышать 47,2 тыс. грн.