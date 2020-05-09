Глава Мининфраструктуры: Порт "Ольвия" - наш первый концессионный проект

Новости Бизнеса:Морской порт "Ольвия" станет первым концессионным портом в Украине.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Николаевский морской порт "Ольвия", станет первым концессионным портом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Впервые в истории Украины мы провели честные и открытые концессионные конкурсы в портах "Ольвия" и Херсона. В ближайшее время будут подписаны соответствующие договоры. "Ольвия" - наш первый концессионный проект, по которому мы реализуем следующие. В рамках этого проекта мы привлекаем к работе в Украине ведущего мирового оператора - катарскую компанию QTerminals", - отметил министр.

Также он добавил, что QTerminals инвестирует 3,4 млрд грн в развитие порта.

По его словам, мощности украинских портов пока используются лишь наполовину. Поэтому было выбрано 2 возможных пути их модернизации:

порты, демонстрирующие рост перевалки объемов грузов, например, морской торговый порт "Южный" остаются государственными;

порты, которые требуют дополнительных инвестиций для дальнейшего развития, передаются в концессию.

"Это не только позволит увеличить доходы для государственных и местных бюджетов, которые пойдут на зарплаты, пенсии, развитие образования и науки, культуры. Это рабочие места для людей и достойная оплата их труда. Мы гарантируем трудовым коллективам концессионных портов сохранение рабочих мест в течение 5 лет", - добавил Криклий.

Планируется, что концессионные договоры портов Херсонского и "Ольвия" будут заключены в один день.