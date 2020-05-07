Новые рабочие места в Украине: В правительстве обсудили возможности создания

Новости Украины:В Украине могут быть созданы новые рабочие места в ходе реализации проекта "Большое строительство" и в социальной сфере.

Новые рабочие места в Украине могут быть созданы в ходе реализации проекта "Большое строительство" и в социальной сфере.

Об этом шла речь на рабочем совещании под председательством министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра Кабинета министров Олега Немчинова относительно инициативы Премьер-министра о создании дополнительных 500 тысяч рабочих мест.

"Как показывает дашборд, сейчас в Украине есть 456 тысяч 755 безработных, из них 96 тысяч 626 стали такими от начала карантина. Во исполнение инициативы Премьер-министра состоялось совещание с заинтересованными министерствами, обсуждалось количество возможных рабочих мест в связи с реализацией инициативы Президента по "Большому строительству", количество возможных новосозданных рабочих мест в социальной сфере в связи с потребностью ухода в условиях самоизоляции за лицами пожилого возраста, а также другие совокупные доходы", - рассказал в комментарии Укринформу Олег Немчинов.

Кроме того, министр отметил, что сейчас в Украине на государственной службе есть в целом около 29 тысяч вакансий.

"Специалисты, которые работали в отраслях, связанных с интеллектуальным трудом, в частности в сфере туризма, сфере услуг, и которые сейчас не найдут себя на стройке или в области сезонных работ в сельском хозяйстве, могут себя реализовать на новой государственной службе", - подчеркнул Немчинов.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что правительство работает над созданием уже в мае для украинцев, которые остались без работы из-за карантина, 500 тысяч рабочих мест.

В конце апреля в Украине заработал дашборд q.rating.zone, на котором можно отслеживать влияние карантина на экономику. На ресурсе собрано более 30 показателей, где можно отслеживать состояние заболеваемости COVID-19, миграционные и демографические процессы, занятость населения, торговли, бюджета, налогов и прочее.

Данные приводятся начиная с 1 октября 2019 года и постоянно обновляются. На сайте публикуется информация, полученная от государственных органов власти.