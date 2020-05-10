Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин ослабляют, но не снимают: что будет разрешено с завтрашнего дня
Карантин ослабляют, но не снимают: что будет разрешено с завтрашнего дня
"Будьте счастливы и улыбайтесь, наши дорогие": Шмыгаль поздравил всех мам с праздником
Шмыгаль поздравил всех мам с праздником
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
В Google Play Console замечен новый смартфон Redmi 10X (Фото)
В Google Play Console замечен новый смартфон Redmi 10X (Фото)

Возобновление авиасообщения: три международные компании возвращаются в Украину

Возобновление авиасообщения: три международные компании возвращаются в Украину
16:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Три международные авиакомпании восстанавливают авиасообщение с Украиной.

Три международные авиакомпании, среди которых Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa вскоре восстановят авиасообщение с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на их сайты.

Так, чешская авиакомпания Czech Airlines сообщила, что рейсы из Украины будут восстановлены 24 мая.

"Уже с 24 мая Киев - 7 рейсов в неделю, уже с 25 мая Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении.

В свою очередь венгерская авиакомпания Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Многие рейсы начнут осуществляться с июня.

МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено

Немецкая авиакомпания Lufthansa дает забронировать рейсы из Киева только в Берлин с 1 июля.

Напомним, что по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, летом в Украине может возобновиться внутреннее авиасообщение, впрочем полноценного восстановления международного авиасообщения не будет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Lufthansa, Wizz Air, Авиасообщение, Covid-19, Czech Airlines.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
05 Британское посольство: Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
&quot;С Днем Победы!&quot;: Ольга Куриленко ответила на критику своих подписчиков
"С Днем Победы!": Ольга Куриленко ответила на критику своих подписчиков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь