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МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
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МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено

МИД: Никаких дополнительных ограничений на выезд украинцев за границу не установлено
14:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В МИД заявляют об отсутствии ограничений для выезда граждан Украины за границу.

Министерство иностранных дел утверждает, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения об авиарейсах МИД выполняет только функцию коммуникатора, пишет "Европейская правда" в воскресенье о ссылкой на предоставленное ей официальное разъяснение пресс-службы МИД.

Ранее ряд иностранных дипмиссий, включая посольство Великобритании, которое опубликовало официальное сообщение, утверждали, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД.

В МИД настаивают, что это ограничение касается только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах.

"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине Правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", - говорится в пояснении.

"МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине", только о перечне этих пунктов, пояснили в министерстве.

При этом, в МИД объясняют, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу, и не передавали такую информацию дипучреждениям. "Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало", - пояснили в пресс-службе дипведомства.

Британское посольство: Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД

Зато МИД является коммуникатором, передающим информацию от посольств в другие органы власти, которые имеют право принимать необходимые решения. "В условиях пандемии коронавируса, МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющими свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", - пояснили в дипведомстве.

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МИД, Заробитчане, Авиасообщение.
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