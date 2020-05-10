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Британское посольство: Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД

Британское посольство: Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД
10:31 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: ukrafoto.com

Новости мира:Британское посольство в Украине утверждает, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения МИД.

Посольство Великобритании в Украине утверждает, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел. 

Сообщение об этом размещено на официальной странице посольства в facebook, сообщает "Европейская правда".

"Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении дипмиссии.

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По данным британцев, те украинцы, у которых есть соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. Посольство берет на себя содействие в получении такого разрешения, если получит данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы. 

"МИД Украины может разрешать выезд Украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства", - заявила дипмиссия, отметив, что новый порядок касается прямых перелетов в Британию, перелетов в другие страны, откуда открытое сообщения с Британией, а также выездов через наземную границу (очевидно, речь идет о тех, кто планирует путешествовать через Минск, другие соседи Украины закрыли границы).

Посольство открыло возможность таких обращений о выезде из Украины только владельцев британского Biometric residence permits и отметило что не сможет способствовать тем, у кого есть визы любого класса, но нет BRP. Это делает невозможным, в частности, выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре. 

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"Европейская правда" получала сообщения также от других стран о проблемах с выездом даже граждан, имеющих разрешение на постоянное проживание, и о необходимости согласовывать их списки через МИД. Стоит заметить, что украинская власть публично не сообщала об изменениях в правилах выезда. 

Как известно, ранее попытки Украины ограничить выезд работников привели к скандалу (подробнее в статье "Назад в СССР: почему запрет рейсов для работников касается всех", после чего правительство пошло на частичные уступки, назначив вице-пермьера Пристайко ответственным за переговоры с другими странами, которые захотят пригласить украинских работников. В МИД утверждали, что в качестве посредника собирают и передают Пристайко информацию о запланированных рейсах с работниками.

Правительство Дениса Шмигаля ранее также пыталось получить право на введение полного запрета на выезд, однако его инициатива встретила критику экспертного сообщества как неконституционная и сомнительно полезная (подробнее в статье "Запрещаю, потому что могу!": Что не так с законопроектом об ограничении права выезда за границу)

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Великобритания, МИД, Посольство.
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