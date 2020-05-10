COVID-19: индийский фармацевт насмерть отравился самодельными "лекарством"

Новости мира:В Индии скончался сотрудник фармацевтической компании, после испытания на себе препарата, разработанного им для лечения COVID-19.

В Индии сотрудник фармацевтической компании умер после испытания на себе препарата, разработанного им для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает CNA со ссылкой на полицию города Ченнаи.

"Индийский фармацевт умер, а его руководитель попал в госпиталь после того, как оба выпили химическую смесь, которую они разработали с целью лечения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, 47-летний мужчина использовал смесь оксида азота и нитрата натрия. Эти химикаты он приобрел на местном рынке.

Как сообщалось, в мире зафиксировано более 4 млн случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 276,5 тыс. летальных. Выздоровели свыше 1,394 млн пациентов.