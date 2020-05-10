В Словакии впервые за сутки не выявили новых случаев COVID-19

Новости мира:В Словакии за сутки не зафиксировали случаев коронавируса.

Власти Словакии объявили, что в стране за сутки впервые за два месяца не обнаружили новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Радио Свобода.

Власти заявили об этом 9 мая, через три дня после того, как правительство отменило часть введенных ранее ограничений. В частности, в стране открылись магазины, за исключением крупных торговых центров, галереи и музеи, закрытыми остаются школы.

В Словакии, где проживает около 5,5 млн человек, было меньше случаев COVID-19, чем в соседних странах, до сих пор было зарегистрировано 1455 случаев и 26 смертей.

Первый случай здесь зафиксировали 6 марта.

Напомним, при въезде в Словакию людей будут направлять на прохождение теста на COVID-19.