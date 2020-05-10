Карантин: жителям Барселоны разрешили посещать городские пляжи

Городские власти испанской Барселоны позволила в рамках ослабления карантинных ограничений посещать пляжи.
Об этом сообщает CGTN.
"Пляжи Барселоны вновь открыты для отдыхающих в течение ограниченного периода времени", - говорится в сообщении.
Как отмечается, местные власти открыли пляжи для посещения в течение четырех часов в сутки. В пляжной зоне разрешается плавать и делать пробежки, а вот лежать или даже сидеть все еще запрещено.
Это решение принято в контексте постепенного восстановления нормального ритма жизни и экономической активности, пострадавших от пандемии COVID-19.
Как сообщалось, в Испании зафиксировано 223 578 случаев заражения коронавирусом, 26 478 заболевших умерли.