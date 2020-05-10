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Карантин: жителям Барселоны разрешили посещать городские пляжи

Карантин: жителям Барселоны разрешили посещать городские пляжи
08:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с положительной тенденцией в Барселоне разрешили ослабления карантина.

Городские власти испанской Барселоны позволила в рамках ослабления карантинных ограничений посещать пляжи.

Об этом сообщает CGTN.

"Пляжи Барселоны вновь открыты для отдыхающих в течение ограниченного периода времени", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, местные власти открыли пляжи для посещения в течение четырех часов в сутки. В пляжной зоне разрешается плавать и делать пробежки, а вот лежать или даже сидеть все еще запрещено.

Это решение принято в контексте постепенного восстановления нормального ритма жизни и экономической активности, пострадавших от пандемии COVID-19.

Как сообщалось, в Испании зафиксировано 223 578 случаев заражения коронавирусом, 26 478 заболевших умерли.

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Испания, Карантин, Коронавирус.
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