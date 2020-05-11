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НАБУ завершило расследование по делу нанесения убытков "Электротяжмашу"

НАБУ завершило расследование по делу нанесения убытков "Электротяжмашу"
12:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:НАБУ и САП завершили следствие по делу о причинении "Электротяжмашу" 13,7 млн грн убытков.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование по делу о причинении 13,7 млн грн убытков государственному предприятию "Электротяжмаш", сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Сегодня материалы дела открыты всем подозреваемым по делу - двум заместителям директора ГП "Завод "Электротяжмаш", начальнику управления "Завода "Электротяжмаш", конечному бенефициару чешской компании-участницы схемы, а также директору чешской компании-участницы и их защитникам", - указывается в сообщении.

После ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, по данным досудебного расследования, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чехия), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика). Но, как установило следствие, запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс.евро, были затем проданы литовской компании почти вдове дороже - за 1млн.220 тыс.евро. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн.грн.

Двум заместителям директора и начальнику управления ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков), а также конечному бенефициару и директору чешской компании объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

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21 марта суд избрал в качестве меры пресечения заместителю директора завода и начальнику управления "Завода "Электротяжмаш" применено содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 1 млн гривен залога. Бенефициар чешской компании, участвовавшей в схеме, взят под стражу с возможностью внесения залога 8 млн.408 тыс.грн. А заместитель директора "Электротяжмаша" по производству - помещен под круглосуточный домашний арест.

ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

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АЭС, ТЭС, САП, НАБУ, Расследование, Электротяжмаш.
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