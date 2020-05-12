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В работу энергосистемы Украины вернули один атомный блок и вывели в резерв другой

В работу энергосистемы Украины вернули один атомный блок и вывели в резерв другой
10:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: npp.zp.ua

Новости Бизнеса:Запорожская АЭС 11 мая в 23:09 вывела из резерва и подключила к энергосистеме страны второй блок.

Энергоблок №2 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к сети, а энергоблок №4 Ровенской АЭС выведен в резерв, на данный момент в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 173,79 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

В то же время Ривненская АЭС 12 мая в 01:38 отключила от энергосистемы и вывела в резерв четвертый блок. "В связи с балансовыми ограничениями блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", – уточнили в НАЭК.

Таким образом, на утро вторника в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС длятся 145-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 27-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Запорожской АЭС – 12-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 27-е сутки среднего планового ремонта.

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Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Запорожская АЭС, Энергоатом, АЭС Украины, Ровенскай АЭС.
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