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Жизнь после пандемии: Twitter не будет возвращать работников в офисы

Жизнь после пандемии: Twitter не будет возвращать работников в офисы
05:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Twitter разрешил своим сотрудникам работать из дома и после окончания пандемии.

Социальная сеть Twitter разрешила своим сотрудникам работать из дома постоянно, даже после окончания пандемии. Сотрудники получили соответствующие письма от генерального директора компании Джека Дорси, сообщает издание BuzzFeed, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Впрочем, будут оставаться и категории сотрудников, которым все же придется выходить на работу, например, персоналу, обслуживающему сервера.

Как рассказал сам Дорси, Twitter станет одной из первых крупных компаний, которые перейдут на эту модель работы "Мы продолжим ставить безопасность наших людей и сообществ на первое место", — подчеркнул он.

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Также компания не планирует возобновлять рабочие поездки по сентябрь, за немногими исключениями, и не будет проводить никаких мероприятий до конца текущего года.

Из-за пандемии коронавируса компании во многих странах перешли на работу из дома в случаях, когда имели такую возможность.

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Коронавирус, Twitter, Covid-19.
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