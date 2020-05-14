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Увольнение Витренко: в "Нафтогазе" объяснили причину

Увольнение Витренко: в "Нафтогазе" объяснили причину
04:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" объяснили увольнение исполнительного директора Витренко

Сокращение с должности исполнительного директора компании "Нафтогаз" Юрия Витренко происходит в рамках трансформации, потому что группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями. Об этом сообщили в пресс служба НАК "Нафтогаз Украины" в среду, 13 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

Как пояснили в "Нафтогазе", трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы.

"В частности, уже реструктурирован ряд функций дивизиона" Интегрированный газ ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", — указано в ответе на запрос издания.

В компании напомнили о назначении исполнительного директора по трансформации Отто А. Ватерландера, который теперь отвечает за операционные и трансформационные процессы, в частности, за внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализации кросс-функциональных процессов и разработки баз данных процессов. Информация о назначении Ватерландера обнародована на сайте "Нафтогаза" 8 мая.

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Ранее директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Витренко утверждает, что его уволят через два месяца и что причина этого — борьба с "Газпромом". Витренко раскритиковал в этом контексте председателя правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева.

На сайте "Нафтогаза" нет информации о сокращении должности исполнительного директора НАК.

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Нафтогаз, Увольнение, Юрий Витренко.
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