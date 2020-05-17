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В "Укртранснефти" посчитали во сколько обойдется полная модернизация компании

В "Укртранснефти" посчитали во сколько обойдется полная модернизация компании
18:31 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Модернизация "Укртранснефти" будет стоить 4-5 миллиарда гривен.

Генеральный директор АО "Укртранснефть" Николай Гавриленко заявил, что на программу по модернизации компании потребуется 4–5 миллиарда гривен и займет 3–4 года.

Об этом сообщает Enkorr.

"Инвестиционная программа напрямую связана с модернизацией и автоматизацией производственных мощностей. Плюс отдельно — создание резервуарного парка. Если говорить конкретно по этой программе, то "Укртранснефть" может за 3–4 года с суммой порядка 4–5 млрд закрыть всю инвестиционную программу", — рассказал он.

По словам Гавриленко, сумма дальнейших инвестиций не будет превышать 200–300 млн в год, а предприятие станет современным и очень устойчивым с точки зрения доходности.

"При десятилетнем контракте с "Транснефтью" и с устойчивым, на мой взгляд, потребительским спросом, без учета инвестиций в резервуарный парк, инвестиции окупятся за 5–6 лет", — заявил Гавриленко.

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Также он отметил, что нефтепровод "Дружба" — морально устарел. "У нас недавно вышла из строя задвижка, у нее дата изготовления 1961 год, она просто рассыпалась", — сказал Гавриленко, добавив, что в плане модернизации нефтепровода стоит и замена задвижек и автоматизация всего маршрута с мониторингом.

При этом топ-менеджер отметил, что "Укртранснефть" за последние четыре года выплатила государству 7,5 млрд дивидендов.

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"При этом остаточная стоимость основных фондов, без стоимости нефти, составляет порядка 16 млрд. Грубо говоря, мы выплатили 50% остаточной стоимости своих активов", — добавил он.

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Модернизация, Укртранснефть, Николай Гавриленко.
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