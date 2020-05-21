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CD Projekt обошла Ubisoft по капитализации и стала самой дорогой игровой компанией в Европе

CD Projekt обошла Ubisoft по капитализации и стала самой дорогой игровой компанией в Европе
05:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:CD Projekt обогнала Ubisoft, став самой дорогой игровой компанией в Европе.

CD Projekt уже давно не радовала геймеров свежими релизами, но это не помешало компании стать самой ценной в Европе по производству видеоигр.

В декабре 2019 года Bloomberg сообщала, что рыночная капитализация CD Projekt поднялась до $6.8 миллиардов, показав рост в 21,000%.

По словам VGC, с того времени "Рэды" подорожали, и теперь капитализация компании оценивается в $8.13 миллиарда. Для примера: нынешняя капитализация Ubisoft составляет $8.12 миллиардов.

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Все же это не самый большой показатель в индустрии. Так, у Rockstar и Take-Two это $16.13 миллиарда, у Electronic Arts — $34.34 миллиарда, Nintendo подорожала до $53.73 миллиардов, а Activision Blizzard оценивается в $56.27 миллиардов. Microsoft и Sony стоят гораздо больше, но соревнуются в собственной весовой категории, так как компании занимаются не только производством игр.

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Ubisoft, CD Projekt, Капитализация.
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