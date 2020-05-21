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Запорожская АЭС завершила ремонт блока №6

Запорожская АЭС завершила ремонт блока №6
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Запорожская АЭС подключила к сети блок №6 после завершения текущего ремонта.

Запорожская АЭС 21 мая в 10:31 подключила к сети энергоблок №6 после завершения текущего ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, по состоянию на полдень четверга в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС длятся 154-е сутки капитального планового ремонта, блоке №4 ЗАЭС – 21-е сутки капитального планового ремонта, блоке №5 ЗАЭС – 36-е сутки среднего планового ремонта, блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 36-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

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"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Запорожская АЭС, Энергоатом, Энергоблок, энергосистема.
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