Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Посол: домой из Франции возвращаются еще 170 украинцев
Посол: домой из Франции возвращаются еще 170 украинцев
Карантин: в Украине обнародовали этапы смягчения ограничений
Карантин: в Украине обнародовали этапы смягчения ограничений
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления
Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления

Tesla не будет судиться с Калифорнией

Tesla не будет судиться с Калифорнией
23:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Tesla решили не судиться с Калифорнией.

Завод Илона Маска Tesla отменил решение судиться с местной властью округа Аламеда в Калифорнии из-за карантинных мероприятий, которые практически остановили его работу.

Об этом сообщает CNBC.

«Компания Tesla в среду отказалась от судебного иска, поданного в начале мая против Калифорнийского округа Аламеда», - говорится в сообщении. Причины отказа не называются.

Ранее компания подала судебный иск за запрет возобновить работу завода в Фримонте во время карантина. По мнению Маска, карантинные мероприятия, установленные в рамках борьбы с коронавирусом, нарушают конституционные свободы.

Основатель Tesla также заявлял, что компания немедленно переносит свою штаб-квартиру и будущие программы из Калифорнии до Невады или Техаса.

Он также подчеркнул, что именно Tesla является последним автопроизводителем, который остался в Калифорнии.

Напоминаем, генеральный директор Tesla, миллиардер-изобретатель Илон Маск возобновил производство на своем единственном в США автомобильном заводе в Калифорнии, игнорируя приказ властей о закрытии предприятий.

Позже президент США Дональд Трамп выступил в поддержку Маска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Калифорния, Суд, Завод, Иск, Tesla, Илон Маск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Новолуние 22 мая 2020: как привлечь деньги
04 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
05 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Tesla не будет судиться с Калифорнией
Tesla не будет судиться с Калифорнией
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Не стоит расслаблятся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Не расслабляемся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника
Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь