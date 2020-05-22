Коронакризис: Renault "борется за свое выживание"

Новости Бизнеса:Министр финансов Франции говорит, что Renault "борется за свое выживание".

Французский автопроизводитель Renault "борется за свое выживание", заявил в интервью газете Le Figaro министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, комментируя возможное закрытие нескольких заводов компании в стране.

"Что касается степени серьезности кризиса, а также положения компаний, [...] Renault борется за свое выживание", - сказал он.

Министр сообщил, что пока не утвердил предоставление компании гарантий по кредиту в 5 млрд евро. Он отметил, что власти продолжают обсуждать план поддержки автомобильной отрасли.

"Мы просим автопроизводителей взять на себя обязательства по трем направлениям: электромобили, уважение субподрядчиков и расположение во Франции наиболее технологически продвинутых производств", - добавил Ле Мэр.

В интервью радиостанции Europe 1 министр также сказал, что государство как акционер считает правильной стратегию превращения Renault в "одного из наиболее технологически продвинутых автопроизводителей мира".

Доля государства в капитале Renault составляет 15%, и аналитики считают, что это может мешать компании предпринимать шаги по сокращению расходов, пишет Dow Jones.

Ранее на этой неделе французская газета Les Echos сообщила, что автопроизводитель рассматривает возможность закрытия нескольких заводов во Франции в рамках плана по снижению расходов на 2 млрд евро до 2022 года.

Акции Renault в пятницу дешевеют на 1,2%.