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Коронакризис: Renault "борется за свое выживание"

Коронакризис: Renault "борется за свое выживание"
17:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Министр финансов Франции говорит, что Renault "борется за свое выживание".

Французский автопроизводитель Renault "борется за свое выживание", заявил в интервью газете Le Figaro министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, комментируя возможное закрытие нескольких заводов компании в стране.

"Что касается степени серьезности кризиса, а также положения компаний, [...] Renault борется за свое выживание", - сказал он.

Министр сообщил, что пока не утвердил предоставление компании гарантий по кредиту в 5 млрд евро. Он отметил, что власти продолжают обсуждать план поддержки автомобильной отрасли.

"Мы просим автопроизводителей взять на себя обязательства по трем направлениям: электромобили, уважение субподрядчиков и расположение во Франции наиболее технологически продвинутых производств", - добавил Ле Мэр.

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В интервью радиостанции Europe 1 министр также сказал, что государство как акционер считает правильной стратегию превращения Renault в "одного из наиболее технологически продвинутых автопроизводителей мира".

Доля государства в капитале Renault составляет 15%, и аналитики считают, что это может мешать компании предпринимать шаги по сокращению расходов, пишет Dow Jones.

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Ранее на этой неделе французская газета Les Echos сообщила, что автопроизводитель рассматривает возможность закрытия нескольких заводов во Франции в рамках плана по снижению расходов на 2 млрд евро до 2022 года.

Акции Renault в пятницу дешевеют на 1,2%.

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Франция, Renault, Брюно Ле Мэр.
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