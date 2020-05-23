Коронавирус: авиакомпания "Мотор Сич" не будет выполнять международные рейсы до средины июня

Новости Бизнеса:"Мотор Сич" не будет выполнять международные рейсы до 14 июня.

Авиакомпания "Мотор Сич" объявила о приостановке внутренних рейсов до 31 мая и международных — до 14 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID-19 /коронавирус SARS-CoV-2, Авиакомпания Мотор Сич приостанавливает выполнение внутренних рейсов до 31 мая и международных рейсов до 14 июня 2020 года", - сообщили в "Мотор Сич".

У авиаперевозчика отметили, что пассажиры, имеющие авиабилеты на рейсы Авиакомпании Мотор Сич с датой вылета в этот период, могут обратиться в Контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для решения вопросов возврата средств за оплаченную перевозку или переноса вылета на более позднюю дату.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня. В Украине планируют возобновить авиаперевозки с 15 июня.

Ранее "Мотор Сич" объявляла, что приостанавливает выполнение всех рейсов до 24 мая.