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Смягчение карантина в Днепре: как будет работать городской транспорт

Смягчение карантина в Днепре: как будет работать городской транспорт
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Днепре с 24 мая будет восстановлена работа наземного общественного транспорта в обычном режиме, о метро сообщат позже.

В Днепре с 24 мая будет восстановлена работа наземного общественного транспорта в обычном режиме.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта Днепровского городского совета.

"В соответствии с решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 00:01 часов 24 мая в Днепре состоится адаптивное смягчение карантина. Городские маршруты электро- и автобусного транспорта будут доступны для всех гостей и жителей города без специальных билетов", - говорится в сообщении.

При этом в департаменте акцентировали на соблюдении санитарных требований: в салоне транспортного средства должно быть не больше пассажиров, чем количество мест для сидения. Также обязательным является наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты (масок и перчаток). Пассажиры без средств индивидуальной защиты не будут допущены в салоны городского пассажирского транспорта.

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Вместе с тем в департаменте просят пенсионеров по возможности отказаться от использования городского общественного транспорта.

В департаменте также добавили, что о возобновлении работы метрополитена и других городских маршрутов будет сообщено позже.

Как сообщалось ранее, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

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Ослабление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мер, определенных соответствующим постановлением правительства.

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Днепр, Коронавирус, Covid-19.
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