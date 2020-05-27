Девять миллиардов для Lufthansa: Ryanair обратится в суд

Новости Бизнеса:Ryanair обжалует выделение €9 миллиардов господдержки для Lufthansa.

Ирландский лоукостер Ryanair намерен обжаловать в суде решение правительства Германии об оказании помощи в 9 млрд евро авиакомпании Lufthansa.

Об этом информирует сайт Ryanair.

"Ryanair подаст апелляцию против последнего примера незаконной государственной помощи Lufthansa", - заявил глава компании Майкл О'Лири.

По его словам, такая государственная поддержка существенно исказит честную конкуренцию, позволив Lufthansa устанавливать цены, ниже рыночной стоимости.

Также отмечается, что в результате таких действий Ryanair и другие лоукостеры окажутся в тяжелом финансовом положении.

Как сообщалось, власти Германии приняли решение выделить €9 миллиардов помощи пострадавшей от пандемии коронавируса компании Lufthansa, которая является крупнейшим авиаперевозчиком в Европе.