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Девять миллиардов для Lufthansa: Ryanair обратится в суд

Девять миллиардов для Lufthansa: Ryanair обратится в суд
02:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Ryanair обжалует выделение €9 миллиардов господдержки для Lufthansa.

Ирландский лоукостер Ryanair намерен обжаловать в суде решение правительства Германии об оказании помощи в 9 млрд евро авиакомпании Lufthansa.

Об этом информирует сайт Ryanair.

"Ryanair подаст апелляцию против последнего примера незаконной государственной помощи Lufthansa", - заявил глава компании Майкл О'Лири.

По его словам, такая государственная поддержка существенно исказит честную конкуренцию, позволив Lufthansa устанавливать цены, ниже рыночной стоимости.

Спасение Lufthansa: Германия выделит девять миллиардов евро

Также отмечается, что в результате таких действий Ryanair и другие лоукостеры окажутся в тяжелом финансовом положении.

Как сообщалось, власти Германии приняли решение выделить €9 миллиардов помощи пострадавшей от пандемии коронавируса компании Lufthansa, которая является крупнейшим авиаперевозчиком в Европе.

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Германия, Lufthansa, Ryanair.
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