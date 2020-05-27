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Питание в поездах Интерсити+: руководство УЖСК будет уволено

Питание в поездах Интерсити+: руководство УЖСК будет уволено
23:57 Ср, 27 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Укрзализныця увольняет руководство УЖСК за непрозрачный конкурс по питанию в Интерсити+.

По результатам служебной проверки конкурса по отбору контрагента для организации питания в скоростных поездах Интерсити+ установлены грубые нарушения, поэтому трудовые отношения с руководством филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" прекращаются.

Об этом заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"Проверкой доказано, что руководство УЖСК при отборе ограничило конкуренцию компаний. Более того, к аукциону допущены участники, предложения которых не отвечали квалификационным требованиям. Самое удивительное, что аукцион проведен в один раунд. Таким образом, Укрзализныця не получила реальные ценовые предложения за право предоставлять указанные услуги и, как следствие, могла недополучить значительные средства, хотя участники проявляли желание поднимать цену дальше", - сказал Юрик.

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В частности, в квалификационных критериях к потенциальным участникам Укрзализныця учтет наличие квалифицированного персонала, соответствующего оборудования и материально-технической базы. Также потенциальные участники должны иметь опыт одновременного предоставления таких услуг для большого количества человек. Аукцион будет проведен без ограничений количества раундов.

"Укрзализныця строит свое новое будущее, где такие практики будут искореняться и уйдут в прошлое. В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства. Недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены", - отметил руководитель компании.

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По его словам, также к сотрудникам компании, которые отвечали за проведение конкурса, будут применяться дисциплинарные меры. Все материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.

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Укрзализныця, Интерсити, УЖСК, Иван Юрик.
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