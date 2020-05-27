Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезда в кассах

Новости Украины:"Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс, пассажирам без масок билеты продавать не будут.

Акционерная компания "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и. о. главы правления Ивана Юрика.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами", - цитирует пресс-служба Юрика.

Отмечается, что пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности, масок, билеты продаваться не будут.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 26 мая начала постепенное восстановление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов ”Интерсити +”, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Сегодня ”Укрзализныця” открыла продажу еще на 9 поездов дальнего следования.