Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: список

Новости Украины:Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования по Украине, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

"Продажа билетов открыта на поезда №8 / 7 Одесса-Харьков, №20 / 19 Лисичанск-Киев, №53 / 54 Днепр-Одесса, №63 / 64 Харьков-Киев, №105 / 106 Киев-Одесса и №791 / 792 Киев -Кременчуг, №81 / 82 Харьков-Новоалексеевка, №125 / 126 Киев-Константиновка и №10 / 9 Киев-Мариуполь", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Укрзализници" в среду утром.

Продажа билетов открыта на поезда:

№8/7 Одесса-Харьков,

№20/19 Лисичанск-Киев,

№53/54 Днепр-Одесса,

№63/64 Харьков-Киев,

№105/106 Киев-Одесса

№791/792 Киев-Кременчуг,

№81/82 Харьков-Новоалексеевка,

№125/126 Киев-Константиновка

№10/9 Киев-Мариуполь.

В сообщении отмечается, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

"Как сообщалось ранее, через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов "Интерсити +" :№721/722 и №726/725 Киев - Харьков, №763/764 Киев - Одесса, №711/712 Киев - Константиновка и №740/739 Киев - Кривой Рог.

Напомним, вчера "Укрзализныця" открыла продажу билетов по 5 направлениям по Украине.