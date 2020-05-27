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Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: список

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: список
09:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

 "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования по Украине, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

"Продажа билетов открыта на поезда №8 / 7 Одесса-Харьков, №20 / 19 Лисичанск-Киев, №53 / 54 Днепр-Одесса, №63 / 64 Харьков-Киев, №105 / 106 Киев-Одесса и №791 / 792 Киев -Кременчуг, №81 / 82 Харьков-Новоалексеевка, №125 / 126 Киев-Константиновка и №10 / 9 Киев-Мариуполь", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Укрзализници" в среду утром.

Продажа билетов открыта на поезда:

  • №8/7 Одесса-Харьков,
  • №20/19 Лисичанск-Киев,
  • №53/54 Днепр-Одесса,
  • №63/64 Харьков-Киев,
  • №105/106 Киев-Одесса
  • №791/792 Киев-Кременчуг,
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка,
  • №125/126 Киев-Константиновка
  • №10/9 Киев-Мариуполь.

В сообщении отмечается, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

"Как сообщалось ранее, через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов "Интерсити +" :№721/722 и №726/725 Киев - Харьков, №763/764 Киев - Одесса, №711/712 Киев - Константиновка и №740/739 Киев - Кривой Рог.

Напомним, вчера "Укрзализныця" открыла продажу билетов по 5 направлениям по Украине.

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Все по теме:

Укрзализныця, Транспорт, Карантин, Поезда, Пассажирские перевозки, Билеты на поезда, Владислава Криклий.
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