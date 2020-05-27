С сегодняшнего дня возобновляется продажа билетов на поезда

Новости Украины:"Укрзализныця" во вторник вечером возобновила продажу билетов на поезда, анонсировав с 1 июня курсирование пяти "Интерсити+".

Укрзализныця начинает постепенное возобновение движения пассажирских поездов, продажа билетов открыта на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. А через железнодорожные кассы продажи билетов возобновляются с 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Продажа билетов открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог", - сообщили в УЗ.

С учетом карантинных ограничений, которые действуют в Украине, схема продажи билетов несколько отличается от привычной: реализуются не все, а половина мест в вагонах. Кроме того, пассажиры пока не имеют возможности приобрести места рядом - они продаются в шахматном порядке.

Согласно постановлению правительства №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты можно приобрести онлайн. По данным компании, в настоящее время мобильное приложение не будет работать, поэтому необходимо пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.

"Продажа билетов через железнодорожные кассы будет возобновлена с 27 мая 2020 года", - указали в компании.

О дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов в УЗ обещают сообщать дополнительно.

Как сообщалось, начало возобновления движения поездов запланировано на 1 июня.