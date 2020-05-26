Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки от COVID-19 больше выздоровели, чем заболели: ситуация по регионам
В Украине за сутки от COVID-19 больше выздоровели, чем заболели: ситуация по регионам
В Украине запустят поезда раньше, чем планировалось
В Украине запустят поезда раньше, чем планировалось
Каштру: Мы должны знать, когда и где будем играть ответный матч с Вольфсбургом
Каштру: Мы должны знать, когда и где будем играть ответный матч с Вольфсбургом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая

В Украине запустят поезда раньше, чем планировалось

В Украине запустят поезда раньше, чем планировалось
11:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Кабмин принял решение о возобновлении работы ж/д сообщения с 1 июня, однако это будет раньше.

Железнодорожное сообщение в Украине будет возобновлено раньше, чем анонсировал Кабинет министров, поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе. Об этом в эфире программы ”Завтрак с 1+1” заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, далее - поезда дальнего следования: скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг, где эпидемиологическая ситуация не сложная и где ”ждет море”, сказал министр.

Как отметил Криклий, также поезда поедут за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой, а поэтому не надо будет ждать эвакуационных авиарейсов и переплачивать за билеты.

Когда в Украине откроют бассейны и спортзалы: известна дата

По словам министра, ежедневно в каждой области собирается комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и смотрит на свежие показатели заболеваемости, после чего принимает решение. Там, где ситуация находится в пределах нормы, карантин ослабляют и пускают транспорт. Там, где ситуация этого не позволяет, поезда, а также автобусы еще не будут ездить.

”Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - по логике принятых решений это будет нерационально и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни”, - подчеркнул Криклий.

Также он сообщил, что уже завтра или в четверг появятся в продаже железнодорожные билеты. Цены на них поднимать не будут, однако они все равно подорожают, ведь летом наблюдается повышенный спрос на билеты, как и каждый год, с июня и до 31 августа билеты продают по повышенным коэффициентом - плюс 7%, подчеркнул министр.

Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки

Криклий также посоветовал закладывать дополнительное время, так как при посадке в вагон будет температурный скрининг.

Кроме того, он сообщил, что в купейных и плацкартных вагонах пассажиров - членов одной семьи на соседних полках будут размещать без ограничений.

Министр считает, что в одном купе можно будет ехать без масок. ”Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут соблюдать масочный режим. Относительно купе и плацкарты, то там финализируется решение, чтобы семья могла подселяться, и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализоваться”, - пояснил Криклий.

По его словам, запуск внутренних авиаперелетов также планируется перенести. Воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием COVID-19, планируется открыть раньше, чем анонсировалось, то есть еще до 15 июня, сказал Криклий.

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Транспорт, Карантин, Поезда, Пассажирские перевозки, Владислава Криклий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
02 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
03 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
04 В Украине снова выросло количество новых случаев коронавируса
05 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире - уже свыше 5,5 миллиона инфицированных COVID-19
В мире - уже свыше 5,5 миллиона инфицированных COVID-19
Карпаты замело снегом: фото
Карпаты замело снегом: фото
Минздрав: К смягчению карантина не готовы 7 областей
Минздрав: К смягчению карантина не готовы 7 областей
Простой эксперимент, который изменит вашу жизнь за месяц
Простой эксперимент, который изменит вашу жизнь за месяц
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь