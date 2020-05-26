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Когда в Украине откроют бассейны и спортзалы: известна дата

Когда в Украине откроют бассейны и спортзалы: известна дата
10:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В мае начались значительные ослабления карантина, и сейчас власть думает об их следующем этапе.

На третьем этапе послабления карантина – с 1 июня откроют спортзалы и бассейны, железнодорожные и автомобильные межобласные перевозки, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"С 1 июня если будут достигнуты некоторые индикаторы эпидситуации планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы. Также начнут с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобласных перевозок автомобильным транспортом",- сказал он.

"Относительно бассейнов и спортзалов - сегодня-завтра на сайте Минздрава мы разместим рекомендации по обеспечению противоэпидемических норм. Бассейны мы ранее не рассматривали на третьем этапе выхода, но новые данные, которые появились сегодня, насчет распространение коронавируса через водный путь передач, в частности, в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, позволяют нам начать их работу", - добавил замминистра.

В Минздраве сообщили, когда заработают рестораны и детские лагеря

Ляшко отметил, что условиями послабления являются показатели инцидентности (не более 12 заболевших на 100 тыс. населения), загруженности коек в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом (меньше 50%), среднего количества тестирований ПЦР и ИФА (не менее 12).

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

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Минздрав, Карантин, Бассейны, Спортзалы.
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