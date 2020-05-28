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Boeing возобновляет производство проблемных самолетов 737 МАХ

Boeing возобновляет производство проблемных самолетов 737 МАХ
13:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Компания Boeing возобновила производство лайнеров 737 Mаx, приостановленное из-за двух авиакатастроф.

Авиастроительный концерн Boeing решил возобновить производство самолетов 737 MAX, которое было приостановлено после двух катастроф машин этой модели, вследствие которых погибло 346 человек.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы постоянно совершенствуем нашу производственную систему и делаем ее еще сильнее... Эти инициативы являются следующим шагом в создании оптимальной среды для сборки 737 MAX", - сказал вице-президент компании и генеральный менеджер программы 737 Уолт Одишо.

Как отметили в компании, во время временного прекращения производства механики и инженеры работали над усовершенствованием и стандартизацией рабочих пакетов на каждой позиции.

В самолете Boeing 737 MAX нашли очередные неполадки

В корпорации утверждают, что программа 737 будет постепенно наращивать производство в этом году.

Как сообщалось, ограничения на полеты лайнеров Boeing 737 Max были введены в марте 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Это нанесло ущерб авиационной отрасли в глобальных масштабах и усилило кризис для аэрокосмического производителя Соединенных Штатов.

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Boeing, Самолеты, 737 MAX, Компания Boeing.
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