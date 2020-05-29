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Нестабильность на энергорынке: ДТЭК обратился к НКРЭКУ

Нестабильность на энергорынке: ДТЭК обратился к НКРЭКУ
19:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ZN

Новости Бизнеса:ДТЭК призвал регулятора принять срочные меры по стабилизации ситуации на энергорынке.

ДТЭК призвал Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принять срочные решения по стабилизации ситуации на балансирующем рынке и на рынке на сутки вперед (РСВ).

"Нам нужны незамедлительные решения для стабилизации ситуации на рынке. От этого зависит стабильная работа не только предприятий, но и смежников. У кого - поставщики, у кого другие субъекты. В нашем случае это шахтеры, которым мы оплачиваем поставки угля", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук, на которого ссылается пресс-служба компании.

"Если мы видим, что РСВ обваливается заявками трейдеров по 50 коп. за КВт-ч, то это явная манипуляция, и это нужно корректировать. Для этого есть полномочия регулятора. Более того, тут нужно привлекать правоохранительные органы, которые должны разобраться, почему такая цена, и сделать выводы, потому что долго мы так не протянем, и ситуация выйдет из-под контроля", - добавил он.

НКРЭКУ обвинила ДТЭК в манипуляциях на рынке электроэнергии

В свою очередь директор по управлению портфелем энергоресурсов D.TRADING Дмитрий Маляр отверг обвинения, что манипулированием с ценой продажи электроэнергии на РСВ занимаются производители себе в убыток.

"Это не может быть производитель, потому что это для него убыток. При такой цене - это 300 млн грн убытка за сутки. Нужно рассмотреть возможность переформатирования РСВ в рынок первичного размещения ресурса. Кроме того, нужно ввести ответственность за несоблюдение обязательств по выкупу электроэнергии на балансирующем рынке. Это будет позитивно влиять и на оздоровление рынка, и на финансовое положение Гарантированного покупателя", - отметил он.

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ДТЭК, Электроэнергия, Дмитрий Сахарук, НКРЭКУ.
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