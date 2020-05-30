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Укрзализныця утвердила порядок распределения площадей на небольших вокзалах

Укрзализныця утвердила порядок распределения площадей на небольших вокзалах
10:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Укрзализныця приняла порядок, согласно которому будет внедрена методика и механизм распределения площадей на небольших и средних вокзалах (I-III класса) и минимальные требования к этим площадям.

Об этом рассказал и.о. председателя правления АО "Укразализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"Правление АО «Укрзализныця» приняло порядок, которым будет впервые внедрена методика и механизм распределения площадей на небольших и средних вокзалах (I-III класса) и минимальные требования к этим площадям. Речь идет, в частности, о таких вокзалах, как Чернигов, Дарница, Шепетовка, Кременчуг", - сказал Юрик.

По его словам, все региональные филиалы компании и другие подразделения, у которых вокзалы на балансе, должны разработать индивидуальную концепцию каждого вокзала: что и где на нем будет находиться. Поэтому на указанных вокзалах будут разделены обязательные услуги: билетные кассы, залы ожидания, санитарные узлы и т.д., а свободные площади смогут передаваться в аренду под размещение альтернативных объектов, например, под заведения питания, магазины. Чем больше общая площадь вокзала, тем больше площадей можно передано в аренду.

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«Каждый балансодержатель вокзала подготовит концепцию своего вокзала, которую мы подробно изучим и адаптируем с точки зрения рациональности и эстетической совместимости. Если концепция будет утверждена - дальше вокзалу и балансодержателю будет разрешено передать свободные площади в аренду. Такой механизм будет внедрен впервые», - подчеркнул Юрик.

В Укрзализныце добавляют, что всего в сети компании работает 107 вокзалов (без учета вокзалов, находящихся на оккупированной территории), в том числе 15 внеклассных вокзалов, 8 вокзалов I класса, 37 вокзалов II класса и 47 вокзалов III класса. Класс вокзала устанавливается в зависимости от пассажирооборота, общей площади вокзальных помещений, обработки багажа и грузобагажа и тому подобное.

Как сообщалось ранее, в АО «Укрзализныця» с 1 июля 2020 года будет создан отдельный филиал «Вокзальная компания», которая будет заниматься реорганизацией вокзального хозяйства. Эту реорганизацию планируется провести в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала «Пассажирская компания» (внеклассные и I класса).

На втором этапе будут переданы вокзалы других классов, после чего планируется определить 14 базовых вокзалов, благодаря чему планируется централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.

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Укрзализныця, Железная дорога, Вокзал, Иван Юрик.
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