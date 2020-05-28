"Укрзализныця" начала продажу билетов: подробности

"Укрзализныця" обнародовала полный список поездов, на которые уже открыта продажа билетов.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
Всего билеты сейчас можно купить почти на три десятка поездов.
- №721/722 Киев - Харьков
- №726/725 Киев - Харьков
- №763/764 Киев - Одесса
- №711/712 Киев - Константиновка
- №740/739 Киев - Кривой Рог
- №8/7 Одесса - Харьков
- №20/19 Лисичанск - Киев
- №53/54 Днепр - Одесса
- №63/64 Харьков - Киев
- №105/106 Киев - Одесса
- №791/792 Киев - Кременчуг
- №81/82 Харьков - Новоалексеевка
- №125/126 Киев - Константиновка
- №10/9 Киев - Мариуполь
- №37/38 Киев - Запорожье
- №738/737 Киев - Запорожье
- №116/115 Киев - Бердянск
- №136/135 Киев - Покровск
- №76/75 Кривой Рог - Киев
- №102/101 Киев - Херсон
- №766/765 Киев - Херсон
- №12/11 Киев - Новоалексеевка
- №79/80 Днепр - Киев
- №779/780 Сумы - Киев/Винница
- №732/731 Киев -Запорожье
- №734/733 Киев - Покровск
- №782/781 Киев - Черкассы
- №786/785 Киев - Шостка
- №790/789 Киев -Кропивницкий
Напоминаем, АО "Укрзализныця" (УЗ) технически готова начать пассажирское сообщение и к запуску с 1 июня готовы 42 поезда, но их количество может быть увеличено, заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале в четверг.