"Укрзализныця" начала продажу билетов: подробности

Новости Украины:Восстановить движение части поездов планируют 1 июня.

"Укрзализныця" обнародовала полный список поездов, на которые уже открыта продажа билетов.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Всего билеты сейчас можно купить почти на три десятка поездов.

№721/722 Киев - Харьков

№726/725 Киев - Харьков

№763/764 Киев - Одесса

№711/712 Киев - Константиновка

№740/739 Киев - Кривой Рог

№8/7 Одесса - Харьков

№20/19 Лисичанск - Киев

№53/54 Днепр - Одесса

№63/64 Харьков - Киев

№105/106 Киев - Одесса

№791/792 Киев - Кременчуг

№81/82 Харьков - Новоалексеевка

№125/126 Киев - Константиновка

№10/9 Киев - Мариуполь

№37/38 Киев - Запорожье

№738/737 Киев - Запорожье

№116/115 Киев - Бердянск

№136/135 Киев - Покровск

№76/75 Кривой Рог - Киев

№102/101 Киев - Херсон

№766/765 Киев - Херсон

№12/11 Киев - Новоалексеевка

№79/80 Днепр - Киев

№779/780 Сумы - Киев/Винница

№732/731 Киев -Запорожье

№734/733 Киев - Покровск

№782/781 Киев - Черкассы

№786/785 Киев - Шостка

№790/789 Киев -Кропивницкий

Напоминаем, АО "Укрзализныця" (УЗ) технически готова начать пассажирское сообщение и к запуску с 1 июня готовы 42 поезда, но их количество может быть увеличено, заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале в четверг.