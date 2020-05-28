Укрзализныця возобновляет пассажирское сообщение: какие области готовы к запуску поездов

Новости Украины:К запуску пассажирского сообщения готовы 42 поезда, но количество их может быть увеличено.

АО "Укрзализныця" (УЗ) технически готова начать пассажирское сообщение и к запуску с 1 июня готовы 42 поезда, но их количество может быть увеличено, заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале в четверг.

Он отметил, что когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение относительно возможности послабления карантина и возобновления сообщения.

"К настоящему времени есть решения областных комиссий о возобновлении сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесский, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновления движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей разрешили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решения дополнительно на протяжении 28-30 мая", - сообщил министр.

Кроме того, Криклий добавил, что с 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней от даты отправления, а не за 45-60, как это было раньше.

При этом, как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика, в первую очередь готовится подвижной состав "Интерсити", СВ и купе.

"Будем мониторить ситуацию касательно распространения вируса и дадим дополнительную инструкцию касательно работы плацкартных вагонов", - заявил Юрик.

Он также добавил, что за период карантина не уволен ни один проводник и выплачивалась заработная плата.

"Наши проводники проинструктированы, что им нужно делать", - добавил и. о. главы компании.