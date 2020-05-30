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Анбандлинг "Нафтогаза": директор ГТС отреагировал на обращение нардепов в КСУ

Анбандлинг "Нафтогаза": директор ГТС отреагировал на обращение нардепов в КСУ
19:48 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Директор ГТС прокомментировал заявление нардепов в КСУ об неконституционности анбандлинга "Нафтогаза".

Директор оператора ГТС Сергей Макогон отметил, что заявление нардепов в КСУ про неконституционность закона об анбандлинге "Нафтогаза" и отделения ГТС в отдельную компанию может означать попытку разорвать контракт с "Газпромом".

Об этом он написал в Facebook.

Макогон отметил, что согласно новому договору благодаря принципу "качай или плати" Украина получит около 7 млрд долларов до 2025 года независимо от объемов физической транспортировки.

"Украина не должна дать ни единого шанса разорвать этот контракт, в чем могут быть заинтересованы силы как вне Украины, так и внутри Украины. О чем свидетельствует недавний иск о неконституционности проведения отделения Оператора ГТС", - резюмировал глава ГТС.

Ранее в Конституционный суд Украины поступило представление от 47 нардепов относительно неконституционности закона об анбандлинге "Нафтогаза" - отделения ГТС в отдельную компанию.

Отделение ГТС от Нафтогаза: закон обжаловали в Конституционном суде

17 ноября 2019 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Как известно, анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

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ГТС, Нафтогаз, КСУ, Сергей Макогон.
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