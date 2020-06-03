Поставки газа в Польшу: "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского суда

Новости Бизнеса:"Газпром" подал апелляцию на решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу.

Компания "Газпром" подала апелляцию на решение суда в Стокгольме о снижении цены на поставляемый в Польшу газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Правление PGNiG сообщает, что 2 июня 2020 года оно получило информацию о представлении ответчиком (далее "Газпром") в Стокгольмский апелляционный суд иска об отмене окончательного решения от 30 марта 2020 года, вынесенного Арбитражным судом в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства, возбужденного PGNiG против "Газпрома" в отношении снижения контрактной цены на газ, поставляемый "Газпромом" в соответствии с соглашением купли - продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года ("Ямальский контракт")", - сообщили в СМИ.

Сказано, что информация о подаче иска была получена компанией от Стокгольмского апелляционного суда.

"Содержание иска компании неизвестно, и он еще не был официально передан PGNiG. По мнению компании, нет никаких оснований требовать отмены окончательного решения от 30 марта 2020 года. После официальной доставки копии иска компания примет решение относительно дальнейших шагов по этому делу", - сказано в сообщении.