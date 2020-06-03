Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Это признак слабости": Кулеба прокомментировал слова Шредера о после Украины
"Это признак слабости": Кулеба прокомментировал слова Шредера о после Украины
ВАКС обязал НАБУ открыть дело по "пленкам Ермака"
ВАКС обязал НАБУ открыть дело по "пленкам Ермака"
Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк
Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк
СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри
СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри

Поставки газа в Польшу: "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского суда

Поставки газа в Польшу: "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского суда
01:12 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:"Газпром" подал апелляцию на решение суда о снижении цены поставок газа в Польшу.

Компания "Газпром" подала апелляцию на решение суда в Стокгольме о снижении цены на поставляемый в Польшу газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Правление PGNiG сообщает, что 2 июня 2020 года оно получило информацию о представлении ответчиком (далее "Газпром") в Стокгольмский апелляционный суд иска об отмене окончательного решения от 30 марта 2020 года, вынесенного Арбитражным судом в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства, возбужденного PGNiG против "Газпрома" в отношении снижения контрактной цены на газ, поставляемый "Газпромом" в соответствии с соглашением купли - продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года ("Ямальский контракт")", - сообщили в СМИ.

Сказано, что информация о подаче иска была получена компанией от Стокгольмского апелляционного суда.

Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС

"Содержание иска компании неизвестно, и он еще не был официально передан PGNiG. По мнению компании, нет никаких оснований требовать отмены окончательного решения от 30 марта 2020 года. После официальной доставки копии иска компания примет решение относительно дальнейших шагов по этому делу", - сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Польша, Россия, PGNIG.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тину Кароль заметили с новым мужчиной (Фото)
02 Узнайте свои сильные стороны характера с помощью теста-иллюзии
03 Встречи лидеров "нормандской четверки": Ермак обсудил с советником Меркель разблокирование проведения
04 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
05 Viber запустил в Украине чат-бот "Незабудка": что из себя представляет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в США: демонстранты избили украинскую журналистку
Протесты в США: демонстранты избили украинскую журналистку
В Британии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс
В Британии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс
МВД: на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн
МВД: на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн
Прически 2020: модные женские стрижки на лето (Фото)
Прически 2020: модные женские стрижки на лето (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь