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Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС

Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС
03:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

В России два города и реки залило нефтью, объявлен режим ЧС.

В Красноярском крае России в Норильске и Таймыре из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырськая энергетическая компания" введено режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Об этом сообщает правительство Красноярского края, передают росСМИ. 

Авария на ТЭЦ в Норильске произошел еще 29 мая. Во время инцидента разлилось по меньшей мере 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в почву, водоемы, реку Далдыкан и на проезжую часть. Площадь загрязнения, по предварительной информации, составляет около ста тысяч квадратных метров, то есть около 10 гектаров.

Кроме того, в местной прокуратуре говорят, что из-за попадания топлива на проезжую часть подъездной дороги к промышленной площадке ТЭЦ-3 загорелся легковой автомобиль. По факту загрязнения почвы за ненадлежащее хранение топлива возбуждено уголовное дело.

Предварительной причиной разлива называют, проседание фундамента и отрыв дна емкости с топливом. Местные власти оценивают ущерб в десятки миллиардов российских рублей. По словам вице-премьера правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова, убытки от инцидента могли быть меньшими, если бы местная власть своевременно проинформировала об утечке.

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Кроме того, он отметил, что емкость осматривала специализированная компания, которая дала положительное заключение на ее эксплуатацию. Сейчас идет расследование причин аварии.

"Поэтому здесь вопрос не только к компании, которая это допустила, но и к компаниям, которые обслуживали", - добавил Цыкалов. 

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Россия, Нефть, Норильск, Таймыр.
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