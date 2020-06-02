Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС

В России два города и реки залило нефтью, объявлен режим ЧС.

В Красноярском крае России в Норильске и Таймыре из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырськая энергетическая компания" введено режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Об этом сообщает правительство Красноярского края, передают росСМИ.

Авария на ТЭЦ в Норильске произошел еще 29 мая. Во время инцидента разлилось по меньшей мере 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в почву, водоемы, реку Далдыкан и на проезжую часть. Площадь загрязнения, по предварительной информации, составляет около ста тысяч квадратных метров, то есть около 10 гектаров.

Кроме того, в местной прокуратуре говорят, что из-за попадания топлива на проезжую часть подъездной дороги к промышленной площадке ТЭЦ-3 загорелся легковой автомобиль. По факту загрязнения почвы за ненадлежащее хранение топлива возбуждено уголовное дело.

Предварительной причиной разлива называют, проседание фундамента и отрыв дна емкости с топливом. Местные власти оценивают ущерб в десятки миллиардов российских рублей. По словам вице-премьера правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова, убытки от инцидента могли быть меньшими, если бы местная власть своевременно проинформировала об утечке.

Кроме того, он отметил, что емкость осматривала специализированная компания, которая дала положительное заключение на ее эксплуатацию. Сейчас идет расследование причин аварии.

"Поэтому здесь вопрос не только к компании, которая это допустила, но и к компаниям, которые обслуживали", - добавил Цыкалов.