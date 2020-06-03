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"Новая почта" начала работать с AliExpress

"Новая почта" начала работать с AliExpress
05:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Новая почта официально начинает работу с AliExpress, первый контейнер весом 4 тонны доехал из Китая за 15 дней.

Новая почта теперь будет регулярно доставлять посылки не только из США и Европы, но и с Китая. Компания официально начинает работать с торговой площадкой AliExpress.

Каждый желающий уже с сегодняшнего дня может оформить доставку товара с маркетплейса Новой почтой. Для этого нужно выбрать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте найти ближайшее к вам отделение. Перевозками товара из Китая будет заниматься авиакомпания SkyUp.

Новая почта уже совершила пробный рейс в Китай и привезла из города Гуанчжоу в Украину 4 тонны груза. Доставка товара заняла всего 15 дней. По данным глобального отделения компании, украинцы каждый день заказывают с AliExpress 2.6 тонны товара. В основном это чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, фонарики, трекеры и одежда. Средняя масса товара составляет 270 грамм, а средний чек — $11.6. То есть в сутки украинцы оформляют на торговой площадке около 9630 заказов.

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Если говорим о США, то там другой характер грузов. Это в основном БАДы (биологически активные добавки), одежда, обувь, электроника, косметика и товары для детей. Средний вес посылок из США — около 1.5 кг. Кстати, Новая почта увеличила регулярные рейсы в Америку. Теперь их будет пять: четыре в Варшаву и один в Киев. Обслуживанием займутся авиакомпании Lufthansa, LOT и МАУ.

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Китай, Новая почта, Aliexpress.
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