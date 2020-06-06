Иностранное вмешательство: Facebook провела расследование по протестам в США

Новости Бизнеса:В Facebook заявили, что не имеют доказательств иностранного вмешательства в ситуацию с протестами в США.

Компания Facebook Inc. заявила в пятницу о том, что не обладает доказательствами фактов скоординированного иностранного вмешательства в акции протеста в США.

Об этом пишет "Голос Америки".

Глава подразделения кибербезопасности компании Натаниэл Глейхер заявил, что хотел бы предостеречь людей от поспешных выводов без явного доказательства иностранного вмешательства.

"Мы активно ищем и пока не обнаружили иностранного вмешательства... направленного на эти протесты", - сказал он.

Как известно, о возможном иностранном вмешательстве ранее заявил генпрокурор США Уильям Барр. Он сказал, что какие-то иностранные группировки ведут в соцсетях дезинформационные кампании, подобные тем, что проводились Россией во время президентских выборов в 2016 году, чтобы посеять вражду среди американцев.