Протесты в США: в ходе массовых беспорядков зафиксировано почти 300 нападений на журналистов

Новости мира:В США во время протестов произошло почти 300 нападений на журналистов.

В ходе массовых беспорядков в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда произошло как минимум 279 нападений на журналистов.

Об этом свидетельствуют данные U.S. Press Freedom Tracker.

По данным правозащитной организации, в период с 26 мая по 3 июня было зарегистрировано 279 инцидентов. В 45 случаях журналистов задерживали правоохранители, в 40 случаях было повреждено оборудование или помещения, принадлежащие СМИ.

При этом зафиксировано 149 нападений на медиаработников со стороны сотрудников правоохранительных органов. Подтверждено 67 случаев применения физической силы, из них 42 со стороны полицейских, 40 случаев применения слезоточивого газа, 23 случая нападения с применением перечного спрея, 69 нападений с использованием резиновых пуль.

Как сообщалось ранее, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая во Миннеаполисе сразу после того, как его задержали при попытке рассчитаться в местном магазине банкнотой, которую продавцы считали фальшивой.

Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд умер от удушения.

Сразу после инцидента во многих американских городах вспыхнули уличные протесты с погромами и актами вандализма, которые продолжаются до сих пор.