Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 7 июня: Коронавирус и Троица в Украине
Итоги дня 7 июня: Коронавирус и Троица в Украине
Пандемия: в мире уже более семи миллионов инфицированных
Пандемия: в мире уже более семи миллионов инфицированных
Легенда баскетбола: Нас унижали на протяжении многих лет
Легенда баскетбола: Нас унижали на протяжении многих лет
Карпов день: приметы и обряды на 8 июня
Карпов день: приметы и обряды на 8 июня

Raiffeisen Bank переносит цифровой банкинг в Украину

Raiffeisen Bank переносит цифровой банкинг в Украину
08:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Банковская группа Raiffeisen Bank переносит разработку интернет-банкинга в Украину.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI), имеющая сеть дочерних банковских учреждений в 13 странах Центральной и Восточной Европы, переносит разработку своего сервиса цифрового банкинга в Украине.

Об этом сообщает австрийская газета Der Standard.

"Разработчики программного обеспечения (IT был разделен на 30 небольших, гибких групп) уже некоторое время работают над соответствующими приложениями под общим названием Digital Banking Engine. Команда в Вене включала 45 человек, 33 из которых являются, по словам пресс-секретаря RBI, внутренними работниками, остальные – внешними. Однако в конце мая проект был перенесен в Украину", - говорится в статье под заголовком "IT-работа: Raiffeisen Bank переносит цифровой банкинг в Украину".

Отмечается, что IT-персонал RBI был проинформирован о переносе этих работ в Украину 25 мая. Учитывая это, сотрудники IT-отдела в Вене теперь опасаются потерять работу. В банковской группе, впрочем, заверили, что намерены сохранить "внутренних" работников и привлечь их к другим проекта, а также позаботятся о "внешних".

ПриватБанк ожидает сокращение прибыли в 2020 году

Как пишет газета, разработка "двигателя цифрового банкинга" поручена украинскому стартапу Edenlab, который обладает мощной IT-командой и "ловко" работает.

Автор публикации Рената Грабер поинтересовалась, почему этот проект перебазируется именно в Украину, ведь RBI имеет дочерние банки еще в 12 странах. При этом она напомнила, что членом правления RBI, ответственным за сферу розничного банковского бизнеса, является украинец Андрей Степаненко.

В пресс-службе RBI объяснили, что в Украине существует высококвалифицированная команда, и проект "будет находиться в 100-процентной дочке RBI". В то же время пресс-секретарь австрийской банковской группы не стала комментировать, покупает ли RBI украинскую Edenlab.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Банк, Raiffeisen Bank, Цифровизация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
05 Екатерина Кухар впечатлила королевским образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Мексике неизвестные ворвались в наркодиспансер и расстреляли пациентов
В Мексике неизвестные ворвались в наркодиспансер и расстреляли пациентов
Минздрав предупреждал: в Украине вновь растет число больных на COVID-19
В Украине вновь растет число случаев COVID-19
ДТП возле Хуста: в Закарпатской области перевернулся грузовик
ДТП возле Хуста: в Закарпатской области перевернулся грузовик
Духов день 8 июня: обряды и народные традиции
Духов день 8 июня: обряды и народные традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь