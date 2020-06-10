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Еще в одной области возобновили движение поездов дальнего следования

Еще в одной области возобновили движение поездов дальнего следования
19:25 Сегодня Телеграф Фото: УЗ

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда дальнего следования еще в одной области.

"Укрзализныця" открывает продажу билетов для поездов №106/105 Одесса - Киев на станции Винница и №772/771 Хмельницкий - Киев на станции Гнивань. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также с 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в сочетании Сумы - Винница с отправлением из Сум и Винницы.

Он будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Укрзализныця запустила первый пассажирский поезд после карантина

Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области способствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня начала движение пассажирских поездов дальнего следования и Интерсити+ в населенные пункты центральной, южной, северной и восточной Украины. Также возобновили свое движение 439 пригородных поездов. Планируется, что с 4 июня начнется движение пассажирских поездов в западные области Украины.

Как сообщалось, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на места в плацкартных вагонах пассажирских поездов.

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Укрзализныця, Винница, Одесса-Киев, Хмельницкий - Киев.
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