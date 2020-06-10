Новости Бизнеса:"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко.

"Нафтогаз Украины" отозвал исполнительного директора компании Юрия Витренко из наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Николая Гавриленко.

"Он продолжит урегулирование проблемных вопросов, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", - говорится в сообщении НАК в "Фейсбук".

За дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с "Укрнафтой" будет отвечать финансовый директор группы Петер ван Дрил.

Как сообщалось, в середине мая 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о полученном предупреждении относительно сокращения его должности в компании и увольнении через два месяца.

В марте 2019 года акционеры "Укрнафты" обновили наблюдательный совет компании согласно достигнутой договоренности о включении в него независимых членов. От "Нафтогаза" в него вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк, Полина Загнитко, от миноритарных акционеров - Уриэл Цви Лейбер (заменен на Викторию Силенко) и Яна Мануилова. Независимыми членами от НАК избраны Елена Макеева, Андрей Бойцун и Олег Мозговой, от миноритариев - Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.