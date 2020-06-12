Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина полностью получила первый транш МВФ
Украина полностью получила первый транш МВФ
Президент поручил разобраться о причинах роста заболеваемости COVID-19
Президент поручил разобраться о причинах роста заболеваемости COVID-19
УАФ решила судьбу Первой и Второй лиги
УАФ решила судьбу Первой и Второй лиги
Рассел Кроу потерял близкого друга: 56-летний актер посвятил этому трогательный рассказ
Рассел Кроу потерял близкого друга

В "Борисполе" внедрили новую систему обслуживания

В "Борисполе" внедрили новую систему обслуживания
17:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Обновлено: 17:36 Сегодня
Руководство аэропорта "Борисполь" изменило технологию обслуживания пассажиров.

В международном аэропорту "Борисполь" изменили организацию прохождения обязательных формальностей, пребывание в аэровокзальном комплексе и организацию внутренних процессов работы аэропорта и контрагентов, работающих на его территории.

Об этом сообщает пресс-служба МА "Борисполь".

"С возобновлением регулярного авиасообщения аэропорт "Борисполь" дополнительно вносит изменения в технологии обслуживания пассажиров, а именно: организацию прохождения обязательных формальностей, пребывание в аэровокзальном комплексе, а также в организации внутренних процессов работы аэропорта и контрагентов, работающих на территории аэропорта", - говорится в сообщении.

Пытаются прекратить деятельность авиапредприятия: "Антонов" обвинил "Укроборонпром"

Все нововведения разработаны и воплощены в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, IСAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, ИАТА), Международного совета аэропортов (Airport Council International, ACI ), Государственной авиационной службы Украины и Министерства здравоохранения Украины.

В "Борисполе" отмечают, что в нынешних новых условиях пассажиру необходимо быть более ответственным и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию. Также в пресс -службе призывают заранее ознакомиться с правилами вылета и прилета и правилами пересечения границы и требованиями к пребыванию в стране прилета.

В Борисполе напоминают, что с 14 июня 2020 года все рейсы Международного аэропорта "Борисполь" будут обслуживаться в терминале D.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт, Борисполь.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают сильную жару и грозовые дожди
02 "50 оттенков серого" по-польски: фильм "365 дней" завоевал сердца зрителей (Видео)
03 Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на Черниговщине
04 Кабмин заново поделил Украину: список районов и ОТГ
05 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина разрешила въезд иностранцам
Украина разрешила въезд иностранцам
Президент назначил нового главу Запорожской ОГА
Президент назначил нового главу Запорожской ОГА
Первая леди Украины заразилась COVID-19
Первая леди Украины заразилась COVID-19
&quot;Мне удалось вырваться&quot;: Джоан Роулинг призналась в домашнем насилии
"Мне удалось вырваться": Джоан Роулинг призналась в домашнем насилии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь