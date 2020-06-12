В "Борисполе" внедрили новую систему обслуживания

Руководство аэропорта "Борисполь" изменило технологию обслуживания пассажиров.

В международном аэропорту "Борисполь" изменили организацию прохождения обязательных формальностей, пребывание в аэровокзальном комплексе и организацию внутренних процессов работы аэропорта и контрагентов, работающих на его территории.

Об этом сообщает пресс-служба МА "Борисполь".

"С возобновлением регулярного авиасообщения аэропорт "Борисполь" дополнительно вносит изменения в технологии обслуживания пассажиров, а именно: организацию прохождения обязательных формальностей, пребывание в аэровокзальном комплексе, а также в организации внутренних процессов работы аэропорта и контрагентов, работающих на территории аэропорта", - говорится в сообщении.

Все нововведения разработаны и воплощены в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, IСAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, ИАТА), Международного совета аэропортов (Airport Council International, ACI ), Государственной авиационной службы Украины и Министерства здравоохранения Украины.

В "Борисполе" отмечают, что в нынешних новых условиях пассажиру необходимо быть более ответственным и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию. Также в пресс -службе призывают заранее ознакомиться с правилами вылета и прилета и правилами пересечения границы и требованиями к пребыванию в стране прилета.

В Борисполе напоминают, что с 14 июня 2020 года все рейсы Международного аэропорта "Борисполь" будут обслуживаться в терминале D.