"Хочу опровергнуть эти фейки": Абромавичус прокомментировал слухи о расформировании "Антонова"

Абромавичус опроверг слухи о расформировании "Антонова".

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус опроверг слухи о расформировании авиастроительного завода "Антонов", находящегося под управлением госконцерна. По его словам, это – фейковые вбросы, которые не имеют ничего общего с реальностью, отметил он в интервью Радио НВ.

"К сожалению, нас часто предыдущее руководство завода обвиняет в том, что мы слишком быстро собираемся корпоратизировать (превратить в открытое акционерное общество, – ред.) "Антонов", что мы собираемся распродавать имущество. Хочу опровергнуть эти фейки", – подчеркнул Абромавичус.

По его словам, новое руководство "Укроборонпрома" за девять месяцев не продавало имущество и не собирается этого делать в ближайшее время – оно пошло путем корпоратизации, когда сами предприятия могут распоряжаться своим имуществом.

"Что касается корпоратизации компании "Антонов"… В 2017 году было утверждено в распоряжении Кабинета министров о корпоратизации "Антонов" и 410 завода авиации. Прошло три года, но почему-то нам говорят, что мы куда-то спешим", – добавил он.

9 июня Абромавичус подписал приказ о прекращении полномочий президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца. Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию предприятия.