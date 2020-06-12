Отечественный автопром держит серьезные убытки

Автомобильное производство в Украине в этом году сократилось на 35%.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе –мае 2020 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% - до 1550 единиц.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

"Всего за период с января по май 2020 года в Украине собрали 1550 ед. автотранспортных средств или на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

За 5 месяцев этого года в Украине было произведено: 1325 штук легковых автомобилей (на 35% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 24 штуки - коммерческих автомобилей (на 14% выше, чем за аналогичный период 2019 года) и 201 единица автобусов (на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

В ассоциации отмечают, что в мае 2020 года в Украине было собрано 126 единиц автотранспортной техники, что на 75% меньше, чем в мае 2019 года.

Производство легковых авто в мае сократилось в 5 раз по сравнению с маем 2019 года. Единственный производитель таких авто в Украине завод Еврокар собрал за май 87 единиц легковых авто. Также в Украине в мае сократилось производство автобусов до 27 штук, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В мае производство автобусов осуществляли только два предприятия: "Черкасский автобус" и "ЗАЗ", где было изготовлено 25 и 2 автобуса соответственно.

В то же время, в Украине выросло производство коммерческих автомобилей до 12 штук, что в два раза больше, чем в мае 2019 года. Все машины были изготовлены на заводе "Черкасский автобус".