"УЗ" отстранила главу "Киевского электровагоноремонтного завода"

"Укрзализныця" отстранила Василия Дутчака от исполнения обязанностей главы правления ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что во время отчета по результатам работы в первом квартале 2020 года руководителя предприятия перед наблюдательным советом было выявлено ряд нарушений.

В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов.

При этом стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились.

"Укрзализныця" обратится в Государственную аудиторской службы для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.

Накануне в СБУ заявили, что "Укрзализныця" закупила некачественных запчастей на 100 млн грн, что создавало угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок, на структурных подразделениях УЗ и коммерческих структурах проходят обыски.

В 5 регионах Украины проходили санкционированные обыски на структурных подразделениях АО "Укрзализныця" и коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.