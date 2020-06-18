"УЗ" отстранила главу "Киевского электровагоноремонтного завода"

Сообщается, что во время отчета по результатам работы в первом квартале 2020 года руководителя предприятия перед наблюдательным советом было выявлено ряд нарушений.
В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов.
При этом стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились.
"Укрзализныця" обратится в Государственную аудиторской службы для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.
Накануне в СБУ заявили, что "Укрзализныця" закупила некачественных запчастей на 100 млн грн, что создавало угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок, на структурных подразделениях УЗ и коммерческих структурах проходят обыски.
В 5 регионах Украины проходили санкционированные обыски на структурных подразделениях АО "Укрзализныця" и коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.