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Авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы из Украины

Авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы из Украины
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Крупнейшая лоукост авиакомпания в Центральной и Восточной Европе Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Wizz внедрила новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов.

Кроме этого, пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через Интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

"На протяжении перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 17 июня доступны путешествия по следующим направлениям и в такие страны: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

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Все по теме:

Wizz Air, Лоукост, Авиарейсы, Авиасообщение.

Автор:

Телеграф
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