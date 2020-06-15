В Украине открылись аэропорты: как будет проходить самоизоляция и тестирование

15 июня Украина возобновляет регулярные международные авиарейсы, в связи с этим министр инфраструктуры рассказал об условиях возвращения из-за границы.

Для тех, кто возвращается из-за границы - из стран, где выше заболеваемость коронавирусом, чем в Украине - нужна самоизоляция, которая не требует проведения тестирований. Об этом в программе "Завтрак с 1+1" рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Есть страны, где уровень эпидемиологической ситуации ниже, - это зеленая зона. Возвращаясь из этих стран, украинцам не надо проходить самоизоляцию или обсервацию. Пока так, потому что там ситуация лучше, чем у нас. Что вполне логично. А из красных зон - это страны с эпидемиологической ситуацией хуже, обязательно самоизоляция, обсервация или установка приложения "Дій вдома" с контролем изоляции", - отметил Криклий.

Также он добавил, что самоизоляция не предусматривает обязательного тестирования на коронавирус.

"Поэтому сейчас тестирование выглядит как добровольное, поэтому в лабораторию обращаешься за свой счет", - подчеркнул Криклий.

Напомним, с 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение. Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, в которые украинцы смогут вылететь с 15 июня.