"Укрзализныця" лишится сразу двух членов правления

Бывший глава акционерного общества рассказал, что Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич решили покинуть свои должности.

Члены правления АО "Укрзализныця" Марчин Целеевский и Ремигуш Пашкевич подали заявления на увольнение с занимаемых должностей.

Об этом сообщил экс-директор "Укрзализныци" по развитию бизнеса Андрей Рязанцев.

"Ремигуш Пашкевич и Марчин Целеевский подали заявления на увольнение с должностей членов правления. Жаль. Не удивлен, поскольку репутационный риск работы в компании перешел любые границы", - написал Рязанцев.

В свою очередь, информированный источник в Кабинете министров сообщил, что главной причиной такого решения чиновников стало существенное снижение заработной платы и отказ подписывать допсоглашения в связи с решением Кабмина ограничить размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов до 47 тыс. грн на время карантина.

Марчин Целеевский вошел в состав правления "Укрзализныци" в июне 2019 года.

Ремигуш Пашкевич был назначен членом правления компании в июне 2016 года.